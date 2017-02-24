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DHA İSTANBUL - TEM'DEKİ KAZA KAMERADA; KAZA YAPTI AMA DURMADI

  Haber: Ezgi ÇAPA- İSTANBUL TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Edirne İstikametinde meydana gelen kaza kameralara yansıdı. Bugün saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yol kenarındaki...

DHA İSTANBUL - TEM'DEKİ KAZA KAMERADA; KAZA YAPTI AMA DURMADI

 

Haber: Ezgi ÇAPA- İSTANBUL

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Edirne İstikametinde meydana gelen kaza kameralara yansıdı. Bugün saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yol kenarındaki refüje çıktı, ardından yola savruldu. Yeniden refüj üzerine çıkan araç ilerlemeye devam etti. Metrelerce yol kenarındaki alanda ilerleyen araç devrilerek durdu. Sürücüsünün yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının görüntüsü

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