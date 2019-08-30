DHA İSTANBUL - TEM'DE OTOBÜS ALEV ALEV YANDI (Geniş haber)
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA TEM Otoyolu'nda özel bir halk otobüsü alev alev yandı. Yangın sonucu otobüs küle dönerken, sefer dışı olması ve içerisinde sürücü haricinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı...
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA TEM Otoyolu'nda özel bir halk otobüsü alev alev yandı. Yangın sonucu otobüs küle dönerken, sefer dışı olması ve içerisinde sürücü haricinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Gece yarısı TEM Otoyolu Edirne istikametinde Yaşar Usta idaresindeki 34 KA 6322 plakalı özel halk otobüsünde, Metris mevkii Hal-Otogar çıkışına geldiği sırada henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü sağa çekip araçtan inerken, alevler büyüyerek kısa sürede otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otobüsten geriye sadece iskeletinin kaldığı görüldü.
Öte yandan, yangın nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının kontrol altına alınması sonrası, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yanan otobüsün trafiğe kapalı alana çekilmesiyle, diğer şeritler de trafiğe açıldı.
Otobüs yangınıyla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Alev alev yanan otobüs
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- Olay yeri
- Otobüs
- Çalışmalar
- Genel ve detaylar
- Cep telefonu görüntüleri
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