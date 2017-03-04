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DHA İSTANBUL - TEM'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

  * TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde bir motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde park halindeki minibüse arkadan çarptı. * Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken ,minibüs sürücüsü hafif şeklide yaralandı Haber-Kamera:...

DHA İSTANBUL - TEM'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

 

* TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde bir motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde park halindeki minibüse arkadan çarptı.

* Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken ,minibüs sürücüsü hafif şeklide yaralandı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki i kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü Mesut Özaydın seyir halindeyken önündeki aracın sağından geçmek istediği sırada arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse arkadan büyük bir hızla çarptı .Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi . Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüs sürücüsüde hafif şekilde yaralandı. Hayatını kaybeden Mesut Özaydın'ın cesedi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan motosiklet

-Minibüsün görüntüsü

-Polis ve ambulansın görüntüsü

-Motosikletin kaldırılması

-Tem otoyulundan görüntü

-Ölen sürücünün fotoğrafı

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