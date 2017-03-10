DHA İSTANBUL- TELEKOM'U İŞGALE GİDEN ALBAY: FİİLİ OLARAK OFSAYTTA KALDIM



Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

FETÖ'nü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmek için kışladan çıktıkları belirtilen 7'si tutuklu 13 askerin yargılanmasına başlandı. Darbecilerin atama listesinde olduğu ileri sürülen ve İstanbul'daki whatsapp grubunda bulunan Albay Nurullah Zeki Atmaca, "Bu işin emir komuta zinciri olduğunu zannettim ama sonra çark ettim. Gruptan da çıktım. Fiil olarak ofsaytta kaldım. Yaşadığım bu zillet düşmanımın başına gelmesin" dedi. Atmaca, kışladan çıkmasının gerekçesini ise "Cumhurbaşkanı sokaklara çıkın deyince ben de ne yapabilirim diye düşündüm" diye savundu.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ve iki gün boyunca devam eden duruşmada savunmasını yapan Albay Nurullah Zeki Atmaca, sözlerine "Kahraman polisimizi ve vatandaşlarımızı hunharca katledenleri lanetliyorum" diyerek başladı. Bulunduğu kışlanın görevinin muhabere hizmet birliği olduğunu belirten Atmaca, "Ben kalkışmanın emir komuta zinciri içinde yapıldığını zannediyordum. Bundan dolayı birliğimdeki mobil emniyet timini hazır bulundurdum. İstanbul'da terör eylemi beklentisi olduğunu üstüm olan komutanım Eyüp Gürler söyledi.

"CUMHURBAŞKANI SOKAKLARA ÇIKIN DİYİNCE..."

İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanının açıklamalarını duyunca söz konusu kalkışmanın emir komuta zinciri içinde olmadığı kanaatine vardığını dile getiren Atmaca, mahkeme başkanı Hulusi Pur'un Telekom'u ele geçirmek için asker sevk ettiği iddiasını sorması üzerine, "Cumhurbaşkanı sokaklara çıkın diyince ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Telekom'u işgal etmek isteyen darbecileri ikna timi olarak gitmek istedim" diye konuştu.

'ÇAMLICA'DAKİ ANTENLERE ACİL MÜDAHALE EDİLMELİ'

Bunun üzerin mahkeme başkanı Pur, 15 Temmuz günü İstabul'daki darbecilerin oluşturduğu whatsapp grubunda olduğunu ve buradan yaptığı paylaşımlarını hatırlattı; "Fakat sizin de dahil olduğunuz bir Whatsapp grubunuz varmış. Adı da 'Yurtta Sulh Biziz' orada şöyle yazmışsınız, 'Çamlıca'daki antenlere acil müdahale edilmeli', daha sonra da 'Küçükçekmece'de olumsuz bir durum var mı? Tim hazır bekletiliyor' demişsin"

Atmaca'da, "Evet saçma sapan bir yazı o. Ancak orası önemsiz bir yer" diyince başkan Hulusi Pur, sinirlenerek, "Ne demek önemsiz bir yer. Bu millet sokağa nasıl çıktı. Yayınlar kesilseydi ne olurdu?" dedi. İddianamede Nurullah Zeki Atmaca'nın darbecilerin atama listesinde yer aldığını ve başarılı olması durumunda Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan sorumlu kişi olacağını sorulması üzerine Atmaca, "Efendim, onu yazana sormak lazım. Ne mantıkla yazdılar bilmyorum. Ben daha çok muhabereciyim" yanıtını verdi.

SANIK ALBAY: FİİL OLARAK OFSAYTTA KALDIM

Pur, "Gittiğin yer Türk Telekom ve sen 'antenlere acil müdahale edilmeli' diye mesaj atıyorsun. Başbakan konuşmuş, Cumhurbaşkanı konuşmuş ya da konuşmak üzere. Bunlar tesadüf mü?" şeklinde soru yöneltince, Atmaca da "Tesadüf efendim. Bu işin emir komuta zinciri olduğunu zannettim ama sonra çark ettim. Gruptan da çıktım. Fiil olarak ofsaytta kaldım. Yaşadığım bu zillet düşmanımın başına gelmesin" şeklinde cevap verdi.

"TÜRK TELEKOM'A GİDECEĞİMİZİ BİLMİYORDUM"

Söz alarak savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Yarbay Birol Keskinkılıç, 15 Temmuz günü yaşanan askeri hareketliliği terör saldırılarına karşı yapıldığını sandığını söyledi. Keskinkılıç, "Ben alayın nöbetçi amiriydim. Terör alarmı verilmişti. Olumsuz bir durumun olduğunu anladım ve timi hazır ettim, nöbetçileri uyardım. Alay komutanı Zeki Atmaca ile birlikte kışlanın emniyetini almak için çıktık. Birlikten çıktığımız zaman Türk Telekom'a gideceğimizi bilmiyordum. Polis bizi durdurduğunda komutanım Nurullah Zeki Atmaca'dan öğrendim. Altı kişiyle binayı nasıl alacağız, bu akıl tutulmasıdır. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANINDAN AĞLAYAN SANIĞA: KAHRAMANLIK GÖSTEREN ASTSUBAYLAR DA VAR

Tutuklu Astsubay Serdar Uzel de, Alay komutanı Zeki Atmaca'nın emriyle kışladan çıktıklarını belirterek, polisin kendilerini durdurunca emrindeki askerlere silahlarını teslim etmelerini, polise direnmemelerini emrettiğini söyledi. Savunmasına ağlayarak devam eden Uzel, "Bizi önüne kattılar. Bizi resmen sürüklediler. Polislere aracın anahtarını ben verdim" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Kanunsuz emir olduğundan şüphelenmişsin madem, 1. Ordu Komutanı'nın da kışlanızdan çıkmayın diye emri var. Neden direnmedin. Nice kahramanlık gösteren astsubaylar da var" dedi. Uzel de, "Bu durumu sorgulayacak durumda değildik" diye cevap verdi.

Diğer sanıklar da emirler doğrultusunda hareket ettiklerini ileri sürerek, darbe girişimine destek vermediklerini söyledi. Duruşma, tanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.