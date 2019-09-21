DHA İSTANBUL - TEKNOFEST'TE İNSAN SELİ 

Harun UYANIK / İstanbul - TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.

Festivale 5. gününde katılmak isteyenler Atatürk Havalimanı önünde uzun araç kuyrukları oluştururken , alanın giriş-çıkış kapılarında ise adeta insan seli oluştu. 7'den 70'e çok sayıda kişi festivale geldi. TEKNOFEST'19 bu akşam saat 21.00'a kadar açık olacak. Festival yarın akşam aynı saatte sona erecek.

Görüntü Dökümü:

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- İnsan kalabalığının görüntüsü

- Trafikten görüntüler

- Gösteriler

- İçerideki kalabalık

- Havadan görüntüler

- Detaylar

