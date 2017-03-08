DHA İSTANBUL- "TEKMECİ SALDIRGAN" DAVASINI İZLEYEN KADINLARDAN ADLİYE BAHÇESİNDE AÇIKLAMA

"8 Mart'ta yeni haklar kazanmak için iddialıyız

"Bugün bu dava da bu açıdan önemlidir. Kadınların özgürlüklerine, yaşam tarzlarına saldırılara karşı olay vuku bulduğunda çok önemli bir tepkiyi yükseltti toplumumuz ve bu anlamda da geri adımlar attırdı"

Haber-Kamera: Arzu KAYA, İstanbul

Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

"DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE KADINLARIN DAVASINDAYIZ"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde görülen davanın 4. celsesi için duruşma öncesi ve sonrası basın açıklamaları yapıldı. Dava öncesi adliye bahçesinde açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi çok sayıda kadın "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınların davasındayız", "Ayşegül'e atılan tekmenin hesabını soracağız" yazılı pankartlar açarak, "Kadın cinayetlerini durduracağız" ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" şeklinde sloganlar attı.

"BUNDAN SONRA FAİLLERİN BUNLARI GERÇEKLEŞTİRMELERİ DAHA ZORDUR"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav kadınların zor günler geçirdiğini belirterek, "İşte bunu belgeleyen davalardan birinin kapısındayız şuanda. Kadınların sesi her gün kan dondurucu bir şekilde ölümle kesilmeye çalışıldı. Şiddet yükseldi, yaşam tarzımıza müdahaleler oldu. 8 Mart'ta yeni haklar kazanmak için iddialıyız. Bugün bu dava da bu açıdan önemlidir. Kadınların özgürlüklerine, yaşam tarzlarına saldırılara karşı olay vuku bulduğunda çok önemli bir tepkiyi yükseltti toplumumuz ve bu anlamda da geri adımlar attırdı. Şimdi biz yaşam tarzını çok daha cesaretle sahipleniyoruz. Ayşegül kardeşimizi çok yıpratan bir süreç yaşadık ama bundan sonra faillerin bunları gerçekleştirmeleri kesinlikle daha zordur" dedi.

"BÖYLE BİR GÜNDE EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK UMUDUYLA..."

Dava sonrası adliye bahçesinde konuşan Ayşegül Terzi'nin avukatlarından Bahar Ünlüer Öztürk ise, "3 Mayıs'ta sanık zorla getirilecek. 8 Mart, böyle bir günde emeklerimizin karşılığını almak umuduyla emeklerinizin kutlu olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. Dava bitiminde yapılan açıklamaya Terzi'nin babası Temel Terzi de katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kadınlardan görüntü

-Pankart ve slogan atılması

-Gülsüm Kav'ın açıklaması

-Avukat Bahar Ünlüer Öztürk'ün açıklaması

-Baba Temel Terzi'den görüntü

-Genel ve detaylar