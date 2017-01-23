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DHA İSTANBUL- TEKİRDAĞ'DA YAZLIKTA ÖLÜ BULUNAN 2 GENCİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

  * Ölen gençlerden Tolunay Ergül'ün dayısı, " Isınmak için mangalı yukarı çıkarmışlar. Savcı beyin verdiği raporda böyle. Karbonmonoksit zehirlenmesinden ikisi de uyumuş orada" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar...

DHA İSTANBUL- TEKİRDAĞ'DA YAZLIKTA ÖLÜ BULUNAN 2 GENCİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

 

* Ölen gençlerden Tolunay Ergül'ün dayısı,

" Isınmak için mangalı yukarı çıkarmışlar. Savcı beyin verdiği raporda böyle. Karbonmonoksit zehirlenmesinden ikisi de uyumuş orada"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde bir evde ölü bulunan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Tolunay Ergül ile arkadaşı 22 yaşındaki Ecenur Sülfe'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

ISINMAK İÇİN MANGALI EVİN İÇİNE KOYMUŞLAR

Adli Tıp Kurumu'nda Ergül'ün cenazesini bekleyen dayısı Kaptan Üstündağ, “Üniversiteden arkadaşlar. Yazlığa gitmişler mangal yapmışlar. Yanlarında başkaları var mıydı bilmiyorum. Isınmak için mangalı yukarı çıkarmışlar. Savcı beyin verdiği raporda böyle. Karbonmonoksit zehirlenmesinden ikisi de uyumuş orada. Çocuğun telefonu cevap vermeyince sitenin kapıcısını aramışlar. Kapıyı vurmuşlar ses gelmeyince jandarmaya haber vermişler. Jandarma kapıyı açmış, içeride maalesef ikisi de vefat etmiş" şeklinde konuştu.

İki gencin bugün İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracının çıkışı

- Dayı Üstündağ ile röportaj

- İkinci cenaze aracının çıkışı

- Ergül'ün fotoğrafları

- Detaylar

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