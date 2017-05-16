DHA İSTANBUL - TAYLANDLI SPOR KULÜBÜ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ali AKSOYER / İSTANBUL

Fenerbahçe'nin futbolcusu Van der Wiel'i 4,5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla gözaltında tutulan Ümit A. ile Sinan S. ile ilgili polise başvuran Tayland'da bulunan bir futbol kulübünün yetkilileri de şikayetçi oldu. Avukatları aracılığı ile şikayetçi olan futbol kulüp yetkilileri, şüphelilerin kendilerini 1 milyon 200 bin lira dolandırdıklarını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan şüphelilerle ilgili bir günlük ek gözetim süresi alındı.

Hollanda'lı futbolcu Van der Wiel, birlikte iş yapmak vaadiyle kandırıldığını ve 4,5 milyon dolar parasının alındığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine harekete geçen polis dün akşam saatlerinde şüpheliler Ümit A. ile Sinan S.'yi gözaltına almışlardı.

YENİ ŞİKAYETÇİ ORTAYA ÇIKTI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sürerken bugün öğleeden sonra ilginç bir gelişme yaşandı. Polise başvuran Tayland'ta bulunan bir futbol kulübü yetkilileri de şüphelilerden şikayetçi oldu. Avukatları aracılığı ile müracaatta bulunan spor külübü yetkilelilerinin, 2016 yılında bir organizasyon için şüphelilerle anlaştıklarını ve aralıklarla toplam 1 milyon 200 bin lira gönderdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şikayetçiler aradan geçen zamanda organisazyonun gerçekleşmediğini ve paralarını geri alamadıklarını söyleyerek Ümit A. ile Sinan S.'den şikayetçi olduklarını belirttiler.

EK GÖZETİM SÜRESİ ALINDI

Polis soruşturma kapsamında delil toplamak için savcılığa başvurarak şüpheliler için ek gözetim süresi istedi. Savcılık şüphelilere bir günlük ek gözetim süresi verirken olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

