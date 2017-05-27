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DHA İSTANBUL-  TAŞ, SOPA, KREMİT YAĞDIRDI... POLİS ÇATIDAKİ KİŞİYİ 6 SAAT SONRA BÖYLE YAKALADI

  * Esenyurt'ta 4 katlı bir binasına çatısına çıkıp eline geçeni çevredekilere fırlatan kişi polise zor anlar yaşattı. * Olay yerine özel harekat ekipleri de geldi.  * İkna çalışmaları bir türlü sonuç vermedi. Polis dikkat...

DHA İSTANBUL-  TAŞ, SOPA, KREMİT YAĞDIRDI... POLİS ÇATIDAKİ KİŞİYİ 6 SAAT SONRA BÖYLE YAKALADI

 

* Esenyurt'ta 4 katlı bir binasına çatısına çıkıp eline geçeni çevredekilere fırlatan kişi polise zor anlar yaşattı.

* Olay yerine özel harekat ekipleri de geldi. 

* İkna çalışmaları bir türlü sonuç vermedi. Polis dikkat dağıtmak için havaya ateş açıldı, 6 saat süren bekleyiş böyle sona erdi.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ- İSTANBUL
Esenyurt Yeşilkent Mahallesinde çatıya çıkarak eline geçirdiğini polise ve yoldakilere atan Halil K., 6 saat süren çalışmanın ardından özel harekat polisleri tarafından yakalandı.
Saban 04.00 sıralarında çatıya çıkan Halil K. ikna edilemeyince olay yerine özel harekat polisleri gelmişti. Halil K. bu sırada eline geçen taş, sopa ve tahtaları polise ve aşağı atmaya devam etti. Polis, Halil K'yı yakalamak için çay verdi. Çayı alacağı sırada polis hamle yaparak Halil K'yı yakalamaya çalıştı. Ancak Halil K. kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri havaya ateş açarak Halil K'nın dikkatini dağıttı. Bu sırada çatının bir kaç yerinden polis ekipleri Halil K'ya yöneldi. Polisler Halil K'yı yakalayarak etkisiz hale getirdi.Çatıdan indirilen Halil K. daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
 
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin polise taş, sopa ve tahta atması
-Polisin çay vermesi
-Yakalamaya çalışması
-Şüphelinin kaçması
-Polisin havaya ateş açması(ÖZEL)
-Yakalaması, yere yatırması(ÖZEL)
-Şüpheliye vuran polisler(ÖZEL)
-Ambulansa bindirilmesi
-Görgü tanıkları ile röportaj
-Detaylar
 

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