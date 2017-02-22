DHA İSTANBUL - TARİHİ ÇINAR AĞACI TAHRİBATINA SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

Silivri'de yaklaşık 400 yıllık çınar ağacı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi. Belediye bu kişilerin bulunabilmesi için suç duyurusunda bulunurken, ağaçtaki tahribatı önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Silivri'ye bağlı Ortaköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yaklaşık 400 yıllık bir çınar ağacının gövdesi testereyle oyuldu. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirerek, tahrip edilen çınarda ağaç restorasyonu başlattı.

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri öncelikle mantar ilacıyla ağacın içini yıkayarak, steril hale getirdi. Aşı macunuyla sıvanarak havayla teması kesilen ağaç kovuğunun içi dolgu malzemesiyle dolduruldu. Üzeri ince gözenekli krom tel ile çevrelenen ağaç için yapay doku oluşturuldu. Zarar gören ağaç dokularının tedavisi sağlanarak, ağaç restorasyonu tamamlandı.

Görüntü Dökümü:

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Tarihi çınar ağacından görüntüler

Ağaçta inceleme yapılırken

Ağaçta çalışma yapılırken

