DHA İSTANBUL- TANKIN İÇİNDEN ÇIKAN EMNİYET MÜDÜRÜNE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

* 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal edilmesi girişiminde aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

* Hazırlanan iddianamede tüm şüpheliler hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mithat Aynacı hakkında ayrıca 55 yıla kadar hapis cezasına istendi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Birlik Köprüsü'nde çıkan olaylar ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal edilmesi girişimine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişiminde bulunan aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yine olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde bulunduğu tespit edilen emniyet müdürü İsmail Uğuz ile 21'i rütbeli 44'ü er olmak üzere 67 kişi şüpheli sıfatıya yer alıyor.

4 KİŞİ TANKIN EZMESİ SONUCU BİR KİŞİ DE TANKTAN ATILARAK ŞEHİT EDİLDİ

İddianamede darbecilerin tankı üzerlerine sürmesi sonucu Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin'in şehit olduğu, Ahmet Kocabay'ın ise şüpheli yarbay Fatih Sönmez tarafından silahla vurularak şehit olduğu belirtildi. İddianamede, her iki bölgede çıkan olaylar 30 kişinin yaralandığı kaydedildi, aralarında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da bulunduğu 74 kişi ise müşteki sıfatıyla yer aldı.

SUÇLAMALAR VE İSTENEN CEZALAR

İddianamede, tüm şüpheliler hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan şüphelilerden eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, hakkında ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 30 yıldan 55 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, 4 kişiyi kullandığı tank ile ezerek ölümüne yola açan şüpheli Ömer Kalın hakkında "kasten öldürme", kasten yaralama", "mala zarar verme" suçlarından 4 kez müebbet ile 529 yıldan 990 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörüldü.

Maktül Ahmet Kocabay'ın silahla vurarak şehit eden ve diğer maktüllerin ölümünden sorumlu tutulan şüpheli yarbay Fatih Sönmez hakkında ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 5 kez müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit", "mala zarar verme" suçlarından 559 yıldan 1030 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Aynacı'nın bindiği tanktaki Yarbay Osman Akkaya hakkında da ayrıca "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret", "tehdit" suçlarından 113 yıldan 256 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

O GECE YAŞANANLAR İDDİANAMEDE ANLATILDI

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında İstanbul'da gerçekleştirdiği eylemlerin önündeki en büyük engeli Emniyet Teşkilatı olarak gördüğü bu nedenle de darbe girişimi sırasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü ele geçirerek koordineyi kesmek, darbe girişimi karşısındaki direnişi önlemek, emniyet teşkilatında ve vatandaşların üzerinde panik ortamı oluşturmayı amaçlandığı belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ TANKA BİNDİ

Darbeci askerlerin 23.05'te Vatan Caddesi'ndeki Orduevi önüne geldikeri, yolun kamyonlar ve polis tarafından kapatıldığını görmeleri üzerine tankları kaldırımdan yürüttükleri belirtildi. Bu sırada eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın darbecilerin başında bulunan Kurmay Yarbay Osman Akkaya'nın bulunduğu tanka bindiği belirtildi.

TANKA BİNEN EMNİYET MÜDÜRÜ: "ANKARAYI, İZMİRİ ELE GEÇİRDİK BİR TEK BURASI KALDI"

Emniyet mensuplarının ve vatandaşın tankların önünü kesmesi üzerine şüpheli Osman Akkaya'nın tankın üzerine çıkarak polislere, "Genelkurmay'ın emri üzerine geldik. Sıkıyönetim ilan edildi. İtaat edin, gerekirse sizi vururum" tehditinde bulunmuş, ardından da 5-10 metre mesafeden ateş etmeye başladığı, polislerin darbeci komutanın ateşinden korunmak için çevredeki araçların arkasına sığınarak siper aldıkları anlatıldı. Yolun açılmaması üzerine darbecilerin safında yer alan emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın, "Ankarayı, İzmiri ele geçirdik bir tek burası kaldı" diyerek darbeci komutan Osman Akkaya'ya hava desteğinin gelmesinin gerektiğini söylediği belirtildi. Bunun üzerine darbeci komutanın, Yurtta Sulh isimli WhatsApp grubuna "Vatan'a giremiyoruz hava desteğine ihtiyacımız var" yazarak destek istediği ifade edildi. Daha sonra tankların namlularını emniyet müdürlüğü binasına çeviren darbeci komutan WhatsApp grubuna bu kez, "İl emniyete ateş etmeyi planlıyorum başka çare yok" yazdığı, Mithat Aynacı'nın da tankın içinde bulunan öğrenci astsubaylara "ateş etme yetkiniz var" dediği anlatıldı.

HELİKOPTERLE EMNİYETE İNİŞ YAPMAK İSTEYEN DARBECİLERE ATEŞ AÇILDI

Darbeci komutanın hava desteği istemesi üzerine Binbaşı Mehmet Türk, 20 darbeci askerle birlikte 66. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda helikopterle havalanarak emniyet müdürlüğüne doğru yola çıktığı belirtildi. Helikopterle vatan emniyet müdürlüğü üzerine gelen darbecilerin, burada iniş yapmak için yer aradıkları ancak polislerin ateşiyle karşılaştıkları için inemedikleri anlatıldı.

HELİKOPTERDEN AÇILAN ATEŞ SONUCU ŞEHİT OLDU

İddianamede, iniş yapamayan helikopterde bulunan Binbaşı Mehmet Türk'ün helikopterden ateş etmesi üzerine Mehmet Gürler isimli vatandaşın şehit olduğu belirtildi. Takviye gelen ekibin daha sonra Vakıf Gureba Hastanesi'nin arkasında bulunan okulun bahçesine helikopteri indirdikleri, burada halkın yoğun tepkisi üzerine Millet Caddesi üzerinde zorla çevirdikleri bir minibüsle kışlaya geri döndükleri belirtildi.

Eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da içinde bulunduğu tanktaki darbeci askerlerin de bir süre teslim olmamak için direndikleri, havaya ve halka doğru ateş ettikleri bu sırada bazı polis ve vatandaşların yaralandığı, daha sonrada Aynacı'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin tanktan çıkarılarak gözaltına alındıkları anlatıldı. Diğer iki tankın ise yoğun baskı üzerine kışlaya geri dönmeye çalıştıkları bir tankın arıza yapması üzerine içinde bulunan şüphelilerin burada gözaltına alındıkları kaydedildi.

TANKTAN ÇIKAN EMNİYET MÜDÜRÜ İLE DARBECİLERİN TELEFON KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede Mithat Aynacı hakkında yapılan değerlendirmede, Aynacı'nın 15 Temmuz günü saat 22.44'te eski İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan'ı aradığı ve 52 saniyelik bir görüşme gerçekleştirdiği, daha sonra Gürcan Sercan'ın Aynacı'yı aradığı ve bu görüşmenin de 12 saniye sürdüğü kaydedildi. Yapılan bu görüşmelerden sonra Aynacı'nın Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne doğru yola çıktığı, bu esnada emniyeti işgale giden darbeci Osman Akkaya'nın Mithat Aynacı'yı aradığının HTS kayıtlarından tespit edildiği belirtildi. Aynacı ile Osman Akkaya arasındaki bağlantıyı darbe soruşturmasından tutuklu bulunan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan'ın sağladığı ifade edildi.

"DURMA EZ GEÇ"

Şüpheli Yarbay Fatih Sönmez yönetimindeki tankın ise dönüş yolunda vatandaşlar tarafından durdurulduğu ancak, Fatih Sönmez'in tank şoförü Ömer Kalın'a, 'Durma ez geç' demesi üzerine, şoförün tankı hunharca, duran araçların ve vatandaşların üzerine sürdüğü kaydedildi. Tankın altında kalan Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin isimli 4 kişinin feci şekilde can vererek şehit oldukları belirtildi. Yine tankın çarptığı ve ezdiği araçlarda bulunan 21 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

YARALI HALDEKİ VATANDAŞI SEYİR HALİNDEKİ TANKIN ÜSTÜNDEN ATARAK ŞEHİT ETTİ

Bu durum üzerine vatandaşların tankın üzerine çıkarak darbecileri durdurmaya çalıştıkları ancak Fatih Sönmez'in tankın üzerine çıkanlara ateş ettiği, burada Ahmet Kocabay'ın yaralandığı ve yola devam eden tankın üzerinde kaldığı belirtildi. Yaralı şekilde tankın üzerinde giden Ahmet Kocabay'ın İSTOÇ önünde şüpheli Fatih Sönmez tarafından hareket halindeki tanktan aşağıya atıldığı anlatıldı. Olayı gören İstoç'un güvenlik görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Kocabay'ın burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Daha sonra tankla kışlaya giriş yapan darbecilerden Fatih Sönmez'in operasyona gelen polislerle bir süre çatıştığı daha sonra sivil kıyafet giyerek tel örgülerden atlamaya çalışırken yakalandığı kaydedildi.