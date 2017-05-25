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DHA İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI'NA KONULAN OKÇU HEYKELLERİ İLGİ ODAĞI OLDU

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Taksim Meydanı'na sabah saatlerinde  5.Geleneksel Fetih Kupası için tanıtım amaçlı yerleştirilen okçu heykelleri ilgi odağı oldu. Okçular Vakfı tarafından 29 Mayıs tarihinde düzenlenecek...

DHA İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI'NA KONULAN OKÇU HEYKELLERİ İLGİ ODAĞI OLDU

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul
Taksim Meydanı'na sabah saatlerinde  5.Geleneksel Fetih Kupası için tanıtım amaçlı yerleştirilen okçu heykelleri ilgi odağı oldu.
Okçular Vakfı tarafından 29 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan Fetih Kupası öncesinde meydana konulan okçu heykelleri meydandan geçenlerin ilgisini çekti. Özellikle turistler, heykellerin önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Kayseri'den gelen ilkokul arkadaşını gezdiren bir kişi de okçu heykellerine ilgi gösterip fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:
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-Meydana konulan heykeller
-Heykeller ile fotoğraf çektirenler
-Fotoğraf çektirenler ile röportaj
-Genel ve detaylar
 

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