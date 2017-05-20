DHA İSTANBUL - TAKSİM'DEN MADDE BAĞIMLISI ÇOCUKLARIN YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL

Beyoğlu Taksim Meydanı ve çevresinde madde bağımlısı küçük yaştaki çocukların içler acısı hali kameralara yansıdı. Bir grup genç yakaladıkları madde bağımlısı 2 çocuğu ateşte yakmakla tehdit etti. O anlar da kamerasınca kaydedildi.

Taksim meydanı ve Cumhuriyet alt geçidinde madde çekerek yürüyen küçük yaştaki 2 çocuk kameralara yansıdı. Alt geçitten meydana çıkan çocuklar kendilerini uyaran basın mensubuna görüntü çekmemesi için el hareketi yaptı. Bir grup genç, yakaladıkları madde bağımlısı 2 çocuğun ellerindeki kimyasal maddeyi ateşe verdi. Daha sonra çocukları yaktıkları ateşte yakmakla tehdit eden gençler, "Bizim de kardeşimiz var, onların ağabeyleri belki peşine düşmüyorlar ama görünce bizim içimiz yanıyor. Biz de o yollardan geçtik, kimsenin kaybetmesini istemiyoruz. Bizim elimizden tutan olmadı. Biz de bu yollara girdik ama bilmiş olarak şimdi onların elinden almasak aciziz. Biz de bunu geçmişimizde yaşadık" diye konuştular.

Görüntü dökümü

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-Taksim Meydanı ve alt geçitte ellerinde madde ile dolaşan çocuklar

-Alt geçitte otobüs durağında bekleyenlerin arasında madde çeken çocuk

-Çocukları uyaran ve çekim yapan basın mensubuna çocukların el hareketi yapmaları

-Çocukları yakalayan gençler

-Çocukların elindeki kimyasal madde poşetini yakmaları

-Çocukları yanan ateşe atmakla tehdit etmeleri

-Çocukların cebinden maddelerin alınması

-Gençler ile röportaj

-Bir kişinin çocukları gençlerin elinden alması

-Çocukların tekrar alt geçide inmeleri

-Genel ve detay görüntüler

