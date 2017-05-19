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DHA İSTANBUL -  TAKSİM'DE 19 MAYIS TÖRENİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde  19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törende İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç anıta...

DHA İSTANBUL -  TAKSİM'DE 19 MAYIS TÖRENİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL
Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde  19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
Törende İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tören son buldu. Törene CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partililer, öğretmenler, öğrenciler ve Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nin davetlisi olarak gelen  Azerbaycanlı gazi askerler katıldı.
Tören sonrası  CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu açıklama yaptı. Tanrıkulu,  "Değerli arkadaşlar bayramınızı kutluyorum 19 Mayıs ulusal kurtuluş mücadelesinin başladığı gündür İstanbul'dan başlamış ve bütün anadoluya yayılmıştır ve tarihte örneği olmamış bir mücadele verilmiştir. O mücadelenin kahramanları burada hepsinin anıtının önünde saygıyla eğiliyoruz. Dünyada gençliğe adanan tek bayramdır, 19 Mayıs şimdi bu bayramı anlamından koparmak istiyorlar yasaklamak istiyorlar bütün yasaklara rağmen bizler Türkiye'nin her yerinde bu mücadelenin anlamını ve değerini herkese anlatmaya devam edeceğiz bayramınız tekrar kutlu olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplananlar
-Törene katılan Azerbaycanlı gazi askerler
-Öğretmen ve öğrenciler
-Anıta çelenk bırakma
-Saygı duruşu
-İstiklal Marşı
-Sezgin Tanrıkulu'nun konuşması
-Genel ve detay görüntüler

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