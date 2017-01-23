DHA İSTANBUL - TAKSİCİNİN BOĞAZININ KESİLEREK ÖLDÜRÜLMESİ

"TARİF ETTİĞİM YOLDAN GİTMEYİNCE...."

* Kartal'da taksicinin boğazının keserek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, " Yolda giderken adres tarif ettim. Tarif ettiğim yoldan gitmeyince kavga ettik. Ben de alkolün etkisiyle cebimden bıçağı çıkartıp rastgele salladım" diyerek kendini savundu.

Haber: Arzu KAYA, İstanbul

Kartal'da taksi şoförü Fatih Uçar'ın boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla Ömer Geçmen'in yargılanmasına devam edildi.

"TARİF ETTİĞİM YOLDAN GİTMEYİNCE..."

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. duruşmasına, ilk celse ifade vermeyen tutuklu sanık Ömer Geçmen ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Geçmen, suçlamayı kabul ettiğini belirterek, "Olay günü taksi şoförü ile yol tartışması yaptım. Yolda giderken adres tarif ettim. Tarif ettiğim yoldan gitmeyince kavga ettik. Ben de alkolün etkisiyle cebimden bıçağı çıkartıp rastgele salladım" dedi.

"ÇELİŞKİLİ İFADELER"

Sanık ifadesinin ardından söz alan taksicinin ailesinin avukatı Evren Levent Demir ise, "Sanık önceki beyanlarında olay günü ilaçlarını almadığından bahsetmişti. Bu gün ise alkollü olduğundan bahsetmiştir" diyerek sanığın çelişkili ifadeler verdiğini kaydetti.

CEZAİ EHLİYETİNİN TESPİTİ İSTENİYOR

Mahkeme heyeti, sanık Geçmen'in tutukluluk halinin devamına ve hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan cezai ehliyetinin tespiti amacıyla istenen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kartal'da 29 Kasım 2015 günü bir trafik kazası ihbarına giden polis ekipleri, kaza yapan takside sürücü Fatih Uçar'ın boğazı kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaşmıştı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, şüpheli Ömer Geçmen olaydan 3 gün sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ömer Geçmen'in evine gitmek amacıyla bindiği ticari taksideyken yanında taşıdığı bıçakla şoför Fatih Uçar'ı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu anlatıldı. Geçmen hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



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-Olayla ilgili arşiv görüntüler