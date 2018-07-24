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DHA İSTANBUL - TAKSİ YATAK ODASINA GİRDİ: 2 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,() - BEŞİKTAŞ'ta bir taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak bir evin yatak odasına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi....

DHA İSTANBUL - TAKSİ YATAK ODASINA GİRDİ: 2 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,() - BEŞİKTAŞ'ta bir taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak bir evin yatak odasına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülistan Sokak'taki dik yokuştan aşağı inen 34 TCR 09 plakalı taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yokuşta duramayıp 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir evin yatak odasına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle taksi sürücüsü ve araç içerisindeki bir yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralılar sıkıştıkları çıkartılarak ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan taksinin girdiği odada kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, evde hasar meydana geldi.
Kaza yapan taksi çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan araçtan görüntü
-Evden görüntü
-Çevredekilerden görüntü
-Taksinin çekici ile kaldırılışından görüntü
-Genel ve detaylar

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