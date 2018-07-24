DHA İSTANBUL - SÜTLÜCE'DE KORKU DOLU ANLAR; BİNA TAHLİYE EDİLİYOR (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL
Sütlüce'de ilk belirlemelere göre dogalgaz patlaması sonrası bir binanın altındaki toprak boşaldı. Bina acil tahliye edildi.
Görüntü Dökümü:
----------
Olay yerinden görüntüler
FEED
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL Sütlüce'de ilk belirlemelere göre dogalgaz patlaması sonrası bir binanın altındaki toprak boşaldı. Bina acil tahliye edildi. Görüntü Dökümü: ---------- Olay yerinden görüntüler ...
24 Temmuz 2018 Salı 10:34
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL
Sütlüce'de ilk belirlemelere göre dogalgaz patlaması sonrası bir binanın altındaki toprak boşaldı. Bina acil tahliye edildi.
Görüntü Dökümü:
----------
Olay yerinden görüntüler
FEED
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:36
|05:45
|13:22
|17:19
|20:37
|22:27