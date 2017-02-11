DHA İSTANBUL - SURİYELİ KADIN MÜLTECİLERİN SORUNLARI "AYRILIK" İLE ANLATILDI



* Sümeyye Erdoğan Bayraktar,

"Bu projenin en büyük çıktılarından biri de bu kadınları sadece barınma ihtiyacı olmadığı bunun da ötesinde entegrasyon için bazı aktivitelere etkinliklere ihtiyaç duyulduğuydu. Biz, bu yönde adımlar atıyoruz"

Haber - Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Suriyeli kadın mültecilerin sorunlarına yönelik farkındalık yaratmak için bir yıl önce başlatılan 'Kadınlar Göç Yolunda' projesi kapsamında 8 Suriyeli mülteci kadının hikayesinin anlatıldığı 'Ayrılık' adlı belgesel filminin galası ve Uluslararası Mülteci Kadınlar Paneli İstanbul'da yapıldı.

Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Cangir, KADEM yönetim kurulu üyeleri ve projede yer alan Suriyeli kadınlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Sare Aydın Yılmaz, Suriye'nin tüm dünyanın kanayan bir yarasıdır ve bir insanlık sorunu olduğunu söyledi. Dünyanın yaşanan acıyı sadece seyrettiğini Türkiye'nin ise iç savaştan kaçan dünyanın en büyük mülteci nüfusunu misafir ettiğini hatırlatan Yılmaz, "Devletimizin elinden gelen gayreti gösteriyor olması bizim gurur kaynağımızıdır. 6 buçuk milyon insanın yerinden yurdundan edildiği bu savaşta Türkiye üç buçuk milyon mazluma kapılarını açtı" dedi.

Sare Aydın Yılmaz, KADEM olarak mülteci göçü konusuna savaştan göç eden kadınlar ve yaşlılardan öte bir bakış açısıyla baktıklarını belirterek, "Tüm dünyada göçün ve savaşların mağdur ettiği dezavantajlı kesim olan kadınlar için ne yapabiliriz düşüncesiyle bakıyoruz" diye konuştu.

KADIN MÜLTECİLERİN YAŞADIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK FARKINDALIK YARATILDI

Yılmaz, "Kadın mültecilerin yaşadıklarını gerçek problemlerini ve ihtiyaçlarını ortaya koymak üzere bugün kadınlar göç yolunda projesi ile bir aradayız. Mültecilerin yasal hakları ve düzenlemeler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla eğitimler düzenledik. 5 yıldır geri dönemeyen ve yakın vadede dönmesi ne yazık ki muhtemel gözükmeyen mülteci kardeşlerimizin burada geçici ve yarım hayatlar yaşadıklarını biliyoruz. Onların gerçek birhayat kurmaları için entegrasyon projelerine ihtiyacımız var. Mülteciler ve mülteci entegrasyonu konusunda Avrupa ve Türkiye'de yapılan iyi uygulamaları araştırdık. Kamuoyunda mültecilere yönelik olan yanlış algıyı kırmak ve kadın mültecilerin gerçeklerini anlatmak üzere belgesel film hazırladık" şeklinde konuştu.

"BİR GÜN VATANINIZA DÖNECEKSİNİZ"

Suriyeli mülteci kadınlara yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade eden Sare Aydın Yılmaz, "Amacımız, bu kadınların sorununa bir nebze olsun destek çıkmak, onları toplumumuzun bir parçaları olabilmeleri için hayatlarına dokunabilmektir. Bütün kalbimle inanıyorum ki bir gün evlerinize, vatanınıza Suriye'ye döneceksiniz. Geride kalan şey ektiğimiz bu kardeşlik olacaktır" ifadelerini kullandı.

AYRILIK, 8 MÜLTECİ KADININ HİKAYESİNİ ANLATIYOR

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul, Gaziantep ve Hatay'daki kamplarda ve kamp dışında yaşayan 8 Suriyeli mülteci kadının hikayesinin anlatıldığı 'Ayrılık' adlı belgesel film izlendi. Belgeselde hikayesi yer alanlar savaş öncesinde Suriye'de Fransızca öğretmeni, matematik öğretmeni, ressam ekonomist, ve inşaat mühendisi olarak çalışan ancak Türkiye'ye göç sonrasında kendilerine yeni bir hayat kurma savaşı veren kadınlar olarak seyircinin karşısına çıkıyor.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR RESİM SERGİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Öte yandan belgeselde hikayesi anlatılan ressam Sumaya Kaderi'nin kendi resimlerinden oluşan serginin açılışı da Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Sare Aydın Yılmaz tarafından yapıldı. Sergiyi gezdikten sonra düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaşan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Sumaya hanım bir ressam ve Suriye'den gelmiş. Suriye'de savaşın acılarını çekmiş. Sonra burada o acıları çekmekle kalmayıp bunu bütün dünyaya anlatmak için sanatını kullanmış. Resimleri de çok güzel" ifadelerini kullandı.

"BU KADINLARA YASAL HAKLARIYLA İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLDİ"

Projeyle ilgili de açıklamalarda bulunan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Projemiz AB'den fonlu bir projedir. Bu proje kapsamında 436 kadınla birebir mülakatlarla sosyal kültürel ekonomik durumları incelendi ve araştırıldı. Daha sonra bu kadınlara yasal haklarıyla ilgili eğitimler verildi. Bununla da kalınmadı, kendilerine entegrasyonlarıyla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Bu projenin en büyük çıktılarından biri de bu kadınları sadece barınma ihtiyacı olmadığı bunun da ötesinde entegrasyon için bazı aktivitelere etkinliklere ihtiyaç duyulduğuydu. Biz, bu yönde adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kültür merkezindeki programa katılanlar

-Sümeyyer Erdoğan Bayraktar'dan görüntü

-Sare Aydın Yılmaz'ın konuşması

-Belgeseldeki kadınların sahnede anlattıkları

-Belgeselden görüntüler

-Çiçek takdimi

-Serginin kurdele kesimi

-Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın