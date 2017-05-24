DHA İSTANBUL- SURİYELİ GENÇ GÖLETTE BOĞULDU

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

Silivri'de arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Suriyeli Muhammed Ali E.(16) ve 4 arkadaşı Silivri Beyciler Mahallesinde bulunan gölette bir anda suda kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren aramaların ardından ekipler Muhammed Ali E'nin cesedine ulaştı. Cenaze olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin çalışmaları

-Botla yapılan arama

-Jandarma ekipleri

-İtfaiye araçları

-Genel ve detaylar

