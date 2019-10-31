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DHA İSTANBUL- SÜRE DOLDU; SURİYELİLER GÖÇ İDARELERİNE AKIN ETTİ

Haber-Kamera : Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK , İSTANBUL,   İstanbul Valiliği, İstanbul'da yaşayan ancak kaydı bulunmayan Suriyelilere verdiği süre bugün sona erdi. Geçici misafir statüsünde Türkiye'de bulunan Suriye vatandaşlarının İstanbul'da...

GÜNDEM 30.10.2019, 18:53
DHA İSTANBUL- SÜRE DOLDU; SURİYELİLER GÖÇ İDARELERİNE AKIN ETTİ

Haber-Kamera : Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK , İSTANBUL,  
İstanbul Valiliği, İstanbul'da yaşayan ancak kaydı bulunmayan Suriyelilere verdiği süre bugün sona erdi.
Geçici misafir statüsünde Türkiye'de bulunan Suriye vatandaşlarının İstanbul'da kaydı olanlarının kalmasına izin verilirken, kaydı İstanbul'da olmayanlar kayıtlı oldukları illere gönderilecek. Bugün İstanbul'daki il göç idarelerinde yoğunluklar yaşandı. Kaydı İstanbul'da olmayan Suriye vatandaşları kayıtlarını İstanbul'a aldırmak için göç idarelerine akın etti.

"İSTANBUL'DA KAÇAK OLARAK KALACAĞIM " 
Kendisinin Bursa'da ailesinin ise İstanbul'da kayıtlı olduğunu belirten Amad Hüseyin, "İki buçuk senedir Türkiye'deyim, benim kaydım Bursa'da, eşim ve çocuklarımın hepsi İstanbul'a kayıtlı. Bugün geldim İstanbul'a kayıt olabilmek için ama kaydımı yaptıramıyorum bana 'Bursa'ya git' diyorlar. İzin vermiyorlar şimdi İstanbul'da kaçak olarak kalacağım " dedi.

"POLİS GÖRDÜĞÜMDE YOLUMU DEĞİŞTİRİYORUM" 
5 senedir Türkiye'de olduğunu belirten Ahmed Elcasim ise, " 5 senedir İstanbul'dayım. Benim kimliğim Tekirdağ'da verildi. Mülteci olarak geldiğimde benim Tekirdağ'da verilmişti. 4 çocuğumun kaydı İstanbul'da gözüküyor. Yakalanırsam ya Tekirdağ'a ya başka bir yere ya da Suriye'ye gönderileceğim. Çocuklarım burada, eşim burada, annem burada, kardeşlerim burada. Benim Tekirdağ da ne işim var?  Nerede polis görürsem yolumu değiştiriyorum. Ben de İstanbul'da kalmak istiyorum. Hem İstanbul'da hem Tekirdağ'da kira ve fatura ödüyorum. Bu da bana masraf oluyor. Ben Tekirdağ da hastalanıp hastaneye gittiğimde kimliğim verildi" şeklinde konuştu. 

"HERKES KAYDINI İSTANBUL'A ALMAK İSTİYOR" 
Eşinin Ankara'da kendisinin ise İstanbul'da kayıtlı olduğunu belirten Mustafa Süleyman da "6 yıldır Türkiye'deyim. Benim kimliğim İstanbul'a kayıtlı, çocuklarımda İstanbul'a kayıtlı. Ama eşim Ankara'ya kayıtlı. Bunun sıkıntısını yaşıyorum. Herkes mecbur, yakalanacağı güne kadar İstanbul'da kalıyor. Herkes kaydını İstanbul'a almak istiyor" diye konuştu.

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Muhabir Anonsu ( Ali ABLAY )
Suriyeli Vatandaşlar röp
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