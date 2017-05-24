DHA İSTANBUL - ŞÜPHELİ PANKART OKMEYDANI BAĞLANTI YOLUNU TRAFİĞE KAPATTIRDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA İSTANBUL

TEM - Okmeydanı bağlantı yolunda yol kenarındaki tellere bağlanmış şüpheli pankart ve pankartın ucundaki paket polisi alarma geçirdi. Bağlantı yolu trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanının patlattığı paketten kağıt parçaları çıktı.

TEM- Okmeydanı bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında yol kenarındaki tellere bağlanmış pankart ve ucunda paket olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattıktan sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

Bomba imha uzmanı pakete fünye yerleştirerek patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan paketten gazete parçaları çıktı. Pakette bomba olmadığının anlaşılmasıyla bir süre kapalı kalan TEM Okmeydanı bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.

Tellere bağlanan pankart ise kesilerek alındı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Kapanan yoldan görüntü

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri

-Zırhlı polis aracının yolda beklemesi

-Bomba imha uzmanının pakete fünye yerleştirmesi

-Paketin patlatılması

-Paketten çıkan kağıt parçaları

-Pankartın toplanması

-Trafiğin açılması

-Genel ve detaylar

