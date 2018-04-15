DHA İSTANBUL - SULUKULE SANAT AKADEMİSİ ÇALDI, ERDOĞAN "TUNA NEHRİ" TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi. Tuna nehri türküsünü çaldıran Erdoğan, parçaya bir süre eşlik etti. Erdoğan, Ak Parti Fatih İlçe Kongresi öncesi Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi. Erdoğan, müzisyenlerden Tuna nehri türküsünü istedi. Erdoğan müzisyenlere parçanın bir kısmını okuyarak eşlik etti. Erdoğan, mini konserin ardından müzisyenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

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-Erdoğan'ın gelişi

-Tuna nehrini söylemesi

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