DHA İSTANBUL - SULTANGAZİ'DEKİ OLAYDA ÖLDÜRÜLEN GENCİN CENAZESİNDE GERGİNLİK (1) (yeniden)

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA, İstanbul

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesinde Afgan uyruklu kişilerle mahalle sakinleri arasında başlayan ve Ramazan Şahin adlı bir Türk gencinin bıçaklanarak ölümüyle sonuçlanan olayların ardından bugünkü cenazede de gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet polisin TOMA ve zırhlı araçlarla önlem aldığı cenazeye haberciler alınmadı. Akşemsettin Camii'nde cenaze hazırlıkları sürerken bir grup genç sokakta yürüyen ve Afganistanlı olduğu belirtilen kişiye sopalarla saldırdı. Polis olaya hemen müdahale etti. Kalabalık bu kez tepkisini basın mensuplarına yönlendirdi. Bölgedeki gerilim sürüyor.

Görüntü Dökümü:

- Afganlıya saldırının görüntüler

- Gerginlikten detaylar

- Polisin müdahalesi

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