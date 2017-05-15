DHA İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE CİNAYETİN İŞLENDİĞİ MAHALLEDE POLİS MÜDAHALESİ

Haber - Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL

Sultangazi'de dün gece Afgan ve Suriye uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin(24) bıçaklanarak öldürüldüğü iddiasına mahallelinin tepkisi sürüyor. Mahallede eylem yaparak ateş yakan gruba polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahele ediyor. Olaylar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Mahallelinin protesto yürüyüşü

-Gruptan bazı kişilerin ateş yakması

-Polis zırhlı araçları ve ambulansın gelişi

-Polisin TOMA ile tazyikli su sıkarak gruba müdahale etmesi