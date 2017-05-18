DHA İSTANBUL -  SÜLEYMAN YEŞİLYURT'UN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7,5 yıla kadar hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanan Yazar Süleyman Yeşilyurt'un tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

AVUKAT KIZI MAHKEMEYE DİLEKÇE SUNDU

Süleyman Yeşilyurt'un kızı aynı zamanda avukatı olan Berrin Yeşilyurt, geçtiğimiz günlerde mahkemeye tahliye talepli dilekçe sundu. Avukat Yeşilyurt müvekkilinin 2001 yılında 'Atatürk'ün Gönül Galarisi' isimli kitap çıkardığını o dönemde şikayet konusu yapılmadığını belirterek, 16 yıl sonra aynı konuyla ilgili soruşturma başlatılmasını eleştirdi. Dilekçede, “Müvekkilim 68 yaşında hayatında yaşamadığı bu çirkin kumpasın mağduru edilerek haksız yere karalanmıştır. Bu dünyanın ebediyeti de elbet vardır, iftira atarak, karalayarak birilerine yaranarak bir insanın hayatıyla oynamak elbet gün gelir cezasını bulur. Müvekkilim yaşlı ve yüksek tansiyon hastası ve cezaevinde kaldığı her an onun hayatını ciddi şekilde sıkıntı yaşamasına sebebiyettir. Elbette bunlara sebebiyet verenlerde sorumludur. Müvekkilimin tutukluğu tedbir olmayıp, şuan mahkumiyettir. Ankara'da ikamet eden müvekkilimin bu haksız tutuklama ile aile ve sosyal yaşamı adeta mahvedilmiştir. Müvekkilim günlerce televizyon ekranlarında kaçtı, kaçıyor denilerek adeta psikolojik tramvaya sokulmuştur. Müvekkilim kaçmamıştır, kendisi gelip teslim olmuş, bu konuda açıklama yapmış ve dürüst bir kişilik olduğunu alenen ortaya koymuştur" denildi. Avukat Yeşilyurt, dilekçesinde müvekkilinin yaşı, rahatsızlığı ve sabit ikametgahı esas alınarak tutuklama kararının kaldırılmasını ya da adli kontrole çevrilmesi talep etti.

MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise tahliye talebini reddetti, Yeşilyurt'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede “Derin Tarihö isimli programın bir bölümünde şüpheli Süleyman Yeşilyurt'un söz aldığı ve suça konu sözleri söylediği ifade edilmişti. İddianamede şüpheli Yeşilyurt'un Atatürk'ün toplum gözündeki değerini düşürmeyi, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı toplumu tahrik etmeyi amaçladığının anlaşıldığı belirtilmişti. Yeşilyurt'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istenmişti.

Görüntü dökümü:

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-Süleyman Yeşilyurt'un arşiv görüntüsü (12 Mayıs adliye önündeki konuşması)

-Genel ve detaylar

