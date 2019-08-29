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DHA İSTANBUL - ŞULE YÜKSEL ŞENLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Şenler'in cenazesi Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi, manevi kızı Ayşe Yosunkaya, yakınları...

GÜNDEM 29.08.2019, 10:50
DHA İSTANBUL - ŞULE YÜKSEL ŞENLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Şenler'in cenazesi Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi, manevi kızı Ayşe Yosunkaya, yakınları ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, Şenler'in tabutu başında bekledi.  Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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- Manevi kızı Yosunkaya'nın görüntüsü
- Tabutun görüntüsü
- Tabutun başında bekleyenler 
- Kavakçı'nın görüntüsü
- Detaylar                   


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