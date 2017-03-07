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DHA İSTANBUL - SUÇ ÖRGÜTÜNE 6 TUTUKLAMA

Haber: Arzu KAYA, İstanbul Cinayet, yağma, silahla tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme gibi suçları işlediği iddiasıyla bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda aralarında örgüt liderlerinin de olduğu 6 şüpheli tutuklandı. 3 ÖRGÜT...

DHA İSTANBUL - SUÇ ÖRGÜTÜNE 6 TUTUKLAMA

Haber: Arzu KAYA, İstanbul

Cinayet, yağma, silahla tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme gibi suçları işlediği iddiasıyla bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda aralarında örgüt liderlerinin de olduğu 6 şüpheli tutuklandı.

3 ÖRGÜT LİDERİ, ÇOK SAYIDA SUÇ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Anadolu Yakasında muhtelif bölgelerde örgütlü bir şekilde 2015 yılından itibaren nitelikli yağma, silahla tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarını işledikleri iddia edilen suç örgütü liderleri E.K., A.K., M.U. ve diğer örgüt üyeleri hakkında Başsavcılığımızın Örgüt, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmıştırö denildi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Örgütün Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Eray Gürçay'ın öldürülmesi olayıyla da ilişkili olduğu belirtilen açıklamada, “2015 yılından 2017 yılına kadar farklı tarihlerde yazılı suçları işledikleri iddiasına ilişkin olarak yeterli şüphe ve delil elde edilen örgüt liderleri dahil olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında soruşturma Savcısının talimatı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Şubat 2017 tarihinde operasyon düzenlenmiş, 24 şüpheli gözaltına alınmıştırö cümleleri kullanıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, SERBEST KALANLARA YAKALAMA KARARI

24 şüphelinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, “Soruşturma Savcısı tarafından savunmaları alınan ve tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine 06 Mart 2017 tarihinde sevk edilen şüphelilerden suç örgütü lideri E.K. ve A.K.'nın yanı sıra diğer T.Ü., A.G., V.A. ve F.G. olmak üzere 6 şüpheli yukarıda yazılı suçlardan tutuklanmış diğer 18 şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı verilmiştir. Adli Kontrol kararı ile serbest bırakılan şüphelilerin tutuklanması ve haklarında yakalama emri düzenlenmesi talebi ile Sulh Ceza Hakimliği kararına itiraz edilmiş olup soruşturma devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

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Polis kamerasından;

-Evlerde yapılan aramalar

-Ele geçirilen tabancalar

-Ele geçirilen malzemeler

06.03.2017 - 19.23 Haber Kodu : 170306152

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