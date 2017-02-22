Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı

DHA İSTANBUL- SU KUYUSUNDA KADIN CESEDİ BULUNDU

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN-Cengiz ÇOBAN / İstanbul Pendik'te metruk bir evin önündeki 23 metrelik su kuyusunda kadın cesedi bulundu. 52 yaşındaki Nigar Deli'ye ait cesedin yaklaşık 5 aydır kuyuda olduğu belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından...

DHA İSTANBUL- SU KUYUSUNDA KADIN CESEDİ BULUNDU

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN-Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Pendik'te metruk bir evin önündeki 23 metrelik su kuyusunda kadın cesedi bulundu. 52 yaşındaki Nigar Deli'ye ait cesedin yaklaşık 5 aydır kuyuda olduğu belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından adli tıpa gönderildi.

Ceset, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Orman Caddesi'nde bulunan metruk bir evin bahçesindeki 23 metrelik su kuyusunda bulundu.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, yaptığı incelemede kuyuda ceset olduğunu tespit etti. Ekipler caddeyi iki yönlü trafiğe kapattı ve bölgede güvenlik önlemi aldı.

CESET KUYUDAN ÇIKARTILDI

Daha sonra olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Bir itfaiye eri özel kıyafetler giyip maske takarak kuyuya indi. Kuyudaki kadın cesedini ipe bağladı ve kadının çantasını alarak kuyudan çıktı. Ardından kadının çürümüş haldeki cesedi de kuyudan çıkartıldı.

YAKLAŞIK 5 AYDIR KUYUDA

Yapılan ilk incelemede 52 yaşındaki Nigar Deli'ye ait cesedin yaklaşık 5 aydır kuyuda olduğu belirlendi. Deli'nin çantasından para, telefon ve kişisel malzemeler çıktı. Ceset, yapılan incelemenin ardından adli tıpa gönderildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Kuyu

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Yapılan çalışma

-Çevredekiler

-Cesedin çıkarılması

-Polisin çalışması

-Güvenlik önlemleri

-Maskeli özel kıyafetli itfaiye

-İtfaiye erinin kuyuya girip çıkması

-Nigar Deli'ye ait çanta

-Genel ve detay

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.