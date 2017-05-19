DHA İSTANBUL- SÖZCÜ GAZETESİNİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

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Sözcü gazetesinin avukatlarından İsmail Yılmaz 'ya yaptığı açıklamada, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı olmadığını, sadece arama ve el koyma kararı bulunduğunu söyledi.

Yılmaz ayrıca, yapılan aramalarda Burak Akbay'ın bir tablet bilgisayarına el konulduğunu, finans müdürü Yonca Kaleli'nin evinde arama yapan polislerin gözaltı işlemi yapmadan evden ayrıldıklarını, muhabir Gökmen Ulu'nun evinde ise aramanın devam ettiğini söyledi. Avukat Yılmaz, Mediha Olgun'un ise gözaltı kararı olmadığı halde polis tarafından gözaltına alındığını, bu gözaltı işleminin başka soruşturma kapsamında olabileceğini söyledi.

