DHA İSTANBUL- SÖZCÜ GAZETESİNE OPERASYON

İstanbul/

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları bürosunun başlattığı bir soruşturma kapsamında Sözcü gazetesinin bazı çalışanları hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Kararın ardından bazı adreslerde arama yapıldığı belirtiliyor. Haberler üzerine Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Dündar, “Bayram sabahı Sözcü'de gözaltılar varmış! Doğruca gazetem Sözcü'ye gidiyorum. Eğer Sözcü de FETÖ'cü ise, Türkiye'de herkes FETÖ'cüdür!.." dedi.

Görüntü Dökümü;

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-Sözcü gazetesi binasından genel görüntüler