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DHA İSTANBUL - SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI; SAVCILIĞA YENİ MÜTALAA VERİP VERMEYECEĞİ SORULACAK

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, - SÖZCÜ Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ'ye yardım davasında...

GÜNDEM 28.10.2019, 11:55
DHA İSTANBUL - SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI; SAVCILIĞA YENİ MÜTALAA VERİP VERMEYECEĞİ SORULACAK

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, - SÖZCÜ Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ'ye yardım davasında karar çıkmadı. Sözcü Gazetesi'nin avukatları, yeni yargı reformu paketi kapsamında davanın yeniden gözden geçirilerek savcının mütalaasını yenilemesini talep etti. Mahkeme heyeti de talebi kabul ederek öncelikle dosyanın savcıya gönderilmesini ve savcının görüşünde değişiklik olup olmadığının sorulmasını kararlaştırdı. 
İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Emin Çölaşan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; Necati Doğru, Metin Yılmaz ve Gökmen Ulu'nun da arasında bulunduğu 5 sanık duruşmada hazır bulundu. Gazetenin yazarlarından Uğur Dündar ile CHP Milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Sezgin Tanrıkulu da duruşmaya izleyici olarak katıldılar. 

SANIK AVUKATLARI SAVCININ YENİDEN MÜTALAA VERMESİNİ TALEP ETTİ
Sanık avukatlarından İsmail Yılmaz, Resmi Gazete'de Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesine ek bir düzenleme getirildiğini, bu kanun değişikliğiyle basın özgürlüğü kapsamında yapılan haberlerin suç oluşturmayacağının belirtildiğine dikkat çekti. Avukat Yılmaz, "Savcı bu değişiklik yapılmadan önce mütalaasını vermiştir. Savcının yeni çıkan maddeyi dikkatle alarak yeniden mütalaa vermesini talep ediyoruz" dedi. Avukat Ceren Yakışır ise geçtiğimiz günlerde gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katıldığını belirterek, FETÖ'ye yardımla suçlanan birinin Cumhurbaşkanı tarafından bu programa davet edilmesinin abesle iştigal olacağını ifade etti. Avukat Yakışır, söz konusu programın görüntülerini de delil olarak mahkeme heyetine sundu. Sanık avukatlarından Celal Ülgen de müvekkili Burak Akbay hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olduğunu belirterek "Babasının cenazesine bile katılamamıştır. En azından babasının mezarını ziyaret etmesi için hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep ederiz" dedi. Diğer sanık avukatları da ayrı ayrı söz alarak yeni yargı reformu değişikliklerine değinerek savcının yeniden mütalaasını düzenlemesi, sanıklara savunma için yeniden süre verilmesi gerektiğini ifade etti.

27 ARALIK'A ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, 24 Ekim 2019'da Resmi Gazete'de yürürlüğe giren kanun değişikliklerinin dikkate alınarak dosyanın savcılığa gönderilmesine ve mütalaasında değişiklik olup olmadığının sorulmasına karar verdi. Heyet, savcının yeni mütalaa vermesi durumunda sanık ve avukatlarına gönderilerek esas hakkındaki savunmalar için süre verilmesine hükmetti. Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve uzun süredir firari olması dikkate alınarak sanık Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının da beklenmesine karar veren heyet, duruşmayı 27 Aralık 2019 tarihine erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Davanın 18 Nisan'da görülen celsesinde, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti. Savunması alınamayan firari sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istenmişti.
 
Görüntü Dökümü: 
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-CHP'li vekiller ve Uğur Dündar'ın mahkeme salonu önünde cep telefonunda görüntüleri ve toplu fotoğraf.


 

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