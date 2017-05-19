DHA İSTANBUL- SÖZCÜ GAZETESİ AVUKATI ÜLGEN: BURADAN KESİNLİKLE BİR FETÖ'CÜ ÇIKMAZ

* Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen,

"Buradan kesinlikle bir FETÖ'cü çıkmaz. Sözcü Gazetesi'nde FETÖ yandaşı çıkmaz. FETÖ'nün karşıtlarını, düşmanlarını aramak istiyorlarsa buradayız"

"Biraz önce sayın başsavcı, bir açıklama yaptı. Sözcünün sahibini firari olduğunu söyledi. Ya sayın başsavcı ceza muhakemesi usul kanunundaki firari tanımını bilmiyor ya da kasıtlı davranıyor kamuoyu yaratmak istiyor"

"Daha 5 gün önce Burak Akbay Türkiye'deydi"



Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ- Ersan SAN - Hakime TORUN - İSTANBUL

Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen, açıklamalarda bulundu.

Sözcü Gazetesi binası önünde konuşan Ülgen, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken çıkış yolunu başlattığı gün, böyle bir günde Sözcü Gazetesi'nin sahibi, sayın Burak Akbay ve Sözcü Gazetesi'nde 3 kişi hakkında arama ve el koyma uygulanırken haberimiz oldu. Derhal olay yerine gittik. Kararı okudum. Son derece absürt, akla ziyan ve hukuki yönden tartışılacak hiçbir yönü olmayan mantığa aykırı bir karar ile karşılaştım. Kararda, dijital belgelere el koyulması hükmü de vardı. Bu kapsamda Burak Akbay'ın evinde yapılan aramada hiçbir şey bulunmadı. Sadece mini ipad bulundu ve el konuldu. Arabası arandı herhangi bir şeye el konulmadı. Eş zamanlı olarak Sözcü Gazetesi'nin mali işlerden sorumlu müdürü Yonca hanım hakkında ve ayrıca internet sorumlu müdürü hakkında ve bir muhabir hakkında aynı amaçlı kararlar çıktığını öğrendik" diye konuştu.

"BURADAN KESİNLİKLE BİR FETÖ'CÜ ÇIKMAZ. FETÖ'NÜN DÜŞMANLARINI ARAMAK İSTİYORLARSA BURADAYIZ"

Celal Ülgen, "Açıkça söyleyebilirim. Buradan kesinlikle bir FETÖ'cü çıkmaz. Sözcü Gazetesi'nde FETÖ yandaşı çıkmaz. FETÖ'nün karşıtlarını, düşmanlarını aramak istiyorlarsa buradayız. FETÖ'nün düşmanı olduğumuz için FETÖ'ya bu kadar zaman kök söktürdüğümüz için bize el koymak istiyorlarsa buradayız" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE MUSTAFA KEMAL ÜLKÜSÜNÜ SÜRDÜRMEK SUÇSA BURADAYIZ"

Avukat Ülgen, "Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal ülküsünü sürdürmek, yaşatmak bir suçsa bunu sorguluyorlarsa, buradayız. Biz, Sözcü yıkılmayacak. Sözcü'nün Mustafa Kemal sevdası, aşkı, FETÖ düşmanlığı yıkılmayacak. Kimi kripto FETÖ'cülerın Sözcü'yü hedef göstermesi, Sözcü'yü bugüne kadar taşıdığı işlevinden yıldırmayacak. Devam edeceğiz" dedi.

"KENDİ AYAĞINIZA KURŞUN SIKTIĞINIZ ORTAYA ÇIKACAK MAHCUP OLACAKSINIZ"

Celal Ülgen, "Arama, el koyma operasyonun sonucunda ortaya kocamaman bir hiç çıkacağını düşünüyor ve inanıyorum. Abdestimizden eminiz kendimize güveniyoruz. Bu ülkede anlatmak istediğimiz önemli bir husus var; eğer bize yaptığınız uygulamayı FETÖ'cülere da yapıyorsanız kendi delilinizi kendiniz karatıyorsunuz dedik polislere. Çünkü dijital verilere el konulurken imaj mutlaka alınması gerekir. Ama polis arkadaşlar imaj gerekli olmadığı kanısında. Cumhuriyet savcılarının ve yargıçların bu konuda titiz olması gerekir. Çünkü ileride bu işin AİHM, AYM çıktığında o kanalda imajı alınmamış deliller ile FETÖ'cüleri mahkum etmeniz halinde kendi ayağınıza kurşun sıktığınız ortaya çıkacak mahcup olacaksınız" açıklamasında bulundu.

"POLİSLERİ, SAVCILARI UYARIYORUM, KENDİ AYAĞINIZA KURŞUN SIKMAYIN"

Celal Ülgen, "Polisleri, savcıları uyarıyorum; bizden bir şey çıkmaz. Bir şey çıkacak olanlarda da delillerinizi karartmayın. Kendi ayağınıza kurşun sıkmayın" dedi.

"ŞU ANA KADAR GÖZALTI KARARI YOK. FİİLİ BİR GÖZALTI KARARI UYGULAMASI VAR"

Avukat Ülgen, "Şu ana kadar gözaltı kararı yok. Fiili bir gözaltı kararı uygulaması var. Gözaltı kararını savcılar verir. Ama bize ulaşmış olan Yonca hamın evine giden arkadaşlarda gözaltı kararı görmedik" dedi.

"5 GÜN ÖNCE BURAK AKBAY TÜRKİYE'DEYDİ"

Celal Ülgen, "Murat beyin evine gelen arkadaşlar da gözaltı kararı görmedik. Biraz önce sayın başsavcı, bir açıklama yaptı. Sözcünün sahibini firari olduğunu söyledi. Ya sayın başsavcı ceza muhakemesi usul kanunundaki firari tanımını bilmiyor ya da kasıtlı davranıyor kamuoyu yaratmak istiyor. Herhangi bir hakkında yakalama kararı olmayan kimseye karşı firari kelimesi kullanılması suçtur. Daha 5 gün önce Burak Akbay Türkiye'deydi. THY'den giriş ve çıkışlarını kontrol etmesini öneririm. Türkiye'ye rahatça gelen, giden bir kişini kaçak olarak nitelendirilmesini kamuoyunun ve basının takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

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