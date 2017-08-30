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DHA İSTANBUL- SOSYAL MEDYADA PKK PROPAGANDASI YAPAN 10 KİŞİ TUTUKLANDI

  Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda  sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan...

DHA İSTANBUL- SOSYAL MEDYADA PKK PROPAGANDASI YAPAN 10 KİŞİ TUTUKLANDI

 

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda  sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı. 
Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya vasıtasıyla PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan hesaplardan açık adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 20 şahsın yakalanmasına yönelik ilimiz 13 ilçede 20 adrese 24.08.2017 günü yapılan operasyonel çalışma sonucunda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte 29.08.2017 günü sevk edilmiş oldukları adli makamlarca 10 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir"

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