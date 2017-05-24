DHA İSTANBUL - "SOCİAL MEDİA AWARDS TURKEY" ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber: İstanbul

BoomSonar ve Marketing Türkiye tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey Ödül Töreni Doğan TV'ye bağlı tüm markaların iletişim ortaklığında dün akşam Shangri-La Bosphorus Hotelde gerçekleşti.

Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura başkanlığında, alanında uzman jüri üyelerinden oluşan 30 kişilik grup, her kategoride oy kullanarak ödül alacakları belirledi.

Sosyal medya sektörünün liderlerini bir araya getiren ödül töreninde, sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans ve kişilerin başarılı çalışmalarından dolayı taçlandırıldığı gecede; En Başarılı Youtube Ünlüsü Orkun Işıtmak, En Başarılı Instagram Ünlüsü Berkcan Güven, En Başarılı Twitter Ünlüsü Pucca, En Başarılı Facebook Ünlüsü Baho, En İyi Tematik Blog Biz Evde Yokuz, Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Aktör Cem Yılmaz, Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Aktris Ezgi Mola, Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Müzik Sanatçısı Demet Akalın Kurt, Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Müzik Sanatçısı Kenan Doğulu, Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Sporcu Sinan Güler ödüllerin sahibi oldu.

SocialBrands'teki 7 bin marka arasından, sektör bağımsız, veriye dayalı en iyi performans ile Grand Prix kazanan marka ise Türk Hava Yolları oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Ödül töreninden görüntüler

-Ödül alanlardan görüntü

-Detaylar