DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI 

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL

Şişli'de sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda Remzi Erdoğan isimli bir kişi yaralandı. Yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İddiaya göre olay, Merkez Mahallesi İskete Sokak'ta saat 06.00 sıralarında gerçekleşti. Evlerinden silah sesi duyan bir vatandaş, sokağa baktığında yerde yatan birini görerek durumu hemen 112 Acil Servis ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Remzi Erdoğan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, Erdoğan ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Saldırıyı yapan kişi ya da kişiler ise saldırıda kullanılan silahı atarak olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yerdeki yaralı

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

-Yaralının ambulansla taşınması

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polisleri

-Röportaj

-Genel ve detaylar