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DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ

* Şişli'de borçları olduğunu ve kendisine yardım edilmediğini söyleyen bir kişi, AVM'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.  * Polisler, İbrahim A.'yı  ikna ederek gözaltına aldı.  * AVM'nin bahçesinde toplananlar...

DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ


* Şişli'de borçları olduğunu ve kendisine yardım edilmediğini söyleyen bir kişi, AVM'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. 

* Polisler, İbrahim A.'yı  ikna ederek gözaltına aldı. 

* AVM'nin bahçesinde toplananlar da intihar girişimini cep telefonuyla kaydetti.

Hasan YILDIRIM - Ezgi ÇAPA / İstanbul
Şişli'de bir AVM'nin çatısına çıkan İbrahim A., borçları olduğunu ve kendisine yardım edilmediğini söyleyerek intihar girişiminde bulundu.  AVM'nin çatısında bir kişinin olduğunu  görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yere hava yastığı açtı. Polis ekipleri de çatıya çıkan kişiyi ikna etmesi için olay yerine müzakereci polis çağırdı. Polisler, İbrahim A.'yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı.  AVM'nin bahçesinde toplananlar da intihar girişimini cep telefonuyla kaydetti.  İbrahim A. yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indi ve  gözaltına alındı. İbrahim A. daha önce de intihar girişiminde bulunmuş ve polis tarafından ikna edilmişti.
 
Görüntü Dökümü:
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AVM'nin çatısına çıkan İbrahim A.'dan görüntü 
Polisin ikna çabaları
İtfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığı
İntihar girişimini  izleyenler
İntihar girişimini cep telefonu ile kayıt yapanlar
İbrahim A'nın gözaltına alınarak polis merkezine götürülmesi
Genel ve detaylar
 
 

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