DHA İSTANBUL- ŞİŞLİ'DE ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bir iş merkezinde elektronik sigara satıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, 8 Şubat Çarşamba günü operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 926 elektronik sigara, 653 elektronik sigara likidi, 95 elektronik sigara aparatı ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili Y.Ş. ve E.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ELEKRONİK SİGARALARIN BULUNMASI POLİS KAMERASINDA

Polis ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Yapılan operasyonda ekiplerin iş yerinde yaptıkları aramalarda kutularca elektronik sigaranın bulunması kaydedildi. Polis ekipleri elektronik sigaraları saydıktan sonra yükledikleri kolileri ekip aracına taşımalarıyla görüntüler son buldu.



Görüntü Dökümü

----------

(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin iş yerinde arama yapması

-Ele geçirilen elektronik sigaralar

-Elektronik sigaraların sayılarak kutulara koyulması

-Genel ve detay görüntüler



