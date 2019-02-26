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DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE CADDE VE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINI OLUŞTU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul Şişli Belediyesi'nde temizlik işçilerinin iş bırakması nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle...

DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE CADDE VE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINI OLUŞTU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul

Şişli Belediyesi'nde temizlik işçilerinin iş bırakması nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle işçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle ilçede birçok cadde ve sokakta çöp yığını oluştu. İlçe sakinleri görüntü kirliliğine ve kötü kokuya tepki gösterdi.

 

Görüntü Dökümü:

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-Yoldaki çöp birikintileri

-Vatandaşlar ile röp

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