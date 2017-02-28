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DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE, AYAĞI İNŞAAT DEMİRİNE TAKILAN BİR KİŞİ APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL Şişli’de, kaldırımda yürürken inşaat demirine ayağı takılan İlhan Seven(68), dengesini kaybederek bir binanın ön boşluğuna düştü. Kafasını beton zemine vurarak ağır yaralanan...

DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE, AYAĞI İNŞAAT DEMİRİNE TAKILAN BİR KİŞİ APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL

Şişli’de, kaldırımda yürürken inşaat demirine ayağı takılan İlhan Seven(68), dengesini kaybederek bir binanın ön boşluğuna düştü. Kafasını beton zemine vurarak ağır yaralanan Seven, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Feriköy Paşa Mahallesi Cengiz Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, İlhan Seven, evine gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada, ayağı kaldırımda bulunan inşaat demirine takıldı. Dengesini kaybeden Seven, bir binanın ön boşluğuna düştü. Kafasını beton zemine çarpan Seven, baygınlık geçirdi.

İlhan Seven'in düştüğü sırada çıkan sesi duyan apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla İlhan Seven'i düştüğü yerden çıkararak ambulansa bindirdi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Seven, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İlhan Seven'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sokakta ışıklandırmanın yetersiz olduğunu belirten sokak sakinleri, inşaat demirlerinin de tehlike arz ettiğini söyledi.

Evde otururken ses duyarak dışarı çıktığını ifade eden sokak sakinlerinden Mehmet Elmal, "Hemen yeğenlerime haber verdim, çocukları geldi. Buradan aşağıya düşmüş. Hemen koştuk, acili aradık kaldırdık, ambulansa koyduk. Durumu iyi değil. İki kulağından da kan geliyordu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının düştüğü yerde görüntüsü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Yaralının düştüğü yerden çıkartılıp ambulansa alınması

-Sokaktaki demirlerden detay görüntü

-Yaralının düştüğü yerden detay görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Mahalle sakinleri ile röportaj

-Ambulansın gidişi

-Genel ve yakın detaylar

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