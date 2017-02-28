DHA İSTANBUL - SİS HAVA ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL

İstanbul'da etkisini arttıran yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi. Saat 18.00'dan itibaren görüş mesafesinin 1000 metrenin altına inmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak bazı uçaklar bir süre hava tur atmak zorunda kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise uçuş trafiği yüzde 10 oranında azaltıldı.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar olumsuz etkilendi. Uçuşlarda 15-20 dakikalık gecikmeler yaşanıyor.

GECE YARISINDAN İTİBAREN YOĞUN SİS

Gece 23.00'ten itibaren sis etkisini artırmaya başlayacak. 23.00 ile 06.00 saatleri arasında Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında görüşün 200 metreye kadar inmesi bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak sis dağılmaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre görüş, aşama aşama 1200 metreye kadar yükselecek. Yarın sabah 10.00 itibari ile de 10 kilometre ve üzeri olacak. Sisin görüleceği saatlerde dikey görüş mesafesinin 100-500 feet aralığında olması bekleniyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 6 uçak Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi. Sisin dağılmasının ardından uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na tekrar geri döndü. Uçaklar sorunsuz şekilde iniş yaptı.



Görüntü Dökümü

-Apron'dan uçaklardan görüntüsü

-Sis ve uçak görüntüsü

-Yolculardan görüntü

-Panodan uçakların iniş saat görüntüsü

-Genel ve detay görüntü