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DHA İSTANBUL - ŞIRNAK'TA ŞEHİT OLAN HÜSEYİN IŞIK'IN BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

  Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul   Şırnak Bestler Dereler'de dün yaşanan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın (23), İstanbul Hadımköy'deki baba...

DHA İSTANBUL - ŞIRNAK'TA ŞEHİT OLAN HÜSEYİN IŞIK'IN BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul  
Şırnak Bestler Dereler'de dün yaşanan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın (23), İstanbul Hadımköy'deki baba ocağına ateş düştü. 
Şehidin Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Kervansaray sokakta bulunan evine yakınları ve komşuları akın etti. Ayrıca, şehidin oturduğu bina ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit askerin evine gelen askeri yetkililer baba Cengiz Işık'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'da şehidin evine gelerek anne Hatice Işık ve baba Cengiz Işık'a taziyelerini iletti.
Şehit Hüseyin Işık'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Hadımköy Merkez Camii'nden kılınacak, ardında Hadımköy Şehitliği'ne defnedilecek. 

Görüntü Dökümü:
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- Şehit olan askerin evi
- Şehit evine ve sokağa asılan Türk bayrakları
- Komutanın şehit babasına sarılması
- Şehit evi önünde bekleyen vatandaşlar
- Şehit askerin okul arkadaşları ile röp
- Arnavutköy Belediye Başkanı gelmesi
- Genel ve detaylar


 

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