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DHA İSTANBUL - SİNAN ERCAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL 7 Mart 1990'da silahlı saldırı sonucu Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'le birlikte öldürülen şoförü Sinan Ercan Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı....

DHA İSTANBUL - SİNAN ERCAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

 



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

7 Mart 1990'da silahlı saldırı sonucu Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'le birlikte öldürülen şoförü Sinan Ercan Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin, Sinan Ercan'ın eşi Ayşe Ercan, ablası İlknur Yardım, ağabeyi Murat Ercan ve yakınları katıldı.

Bezmi Alem Valide Sultan Camii İmamı Celalettin Şensoy tarafından mezarı başında dua okunurken, Sinan Ercan'ın eşi Ayşe Ercan, "27 yıl oldu Sinan'ı kaybedeli. İyisiyle, kötüsüyle bir 27 yıl geçirdik. O vefat ettiğinde ufacık bir oğlumuz vardı. Allah'a çok şükür onu büyüttük. Ama hiç kolay olmadı, bizim için de çok zor oldu. Onu hiçbir zaman da unutmadık. Acısı her zaman içimizde. Nur içinde yatsın" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mezarlıktan görüntü

-Yakınlarının görüntüsü

-Sedat Ergin ve Fikret Bila'ın gelişi

-Dua edilmesi

-Başsağlığı dilenmesi

-Eşi Ayşe Ercan ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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