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DHA İSTANBUL - SİNAGOGLARDA YENİ ZELANDA'DA ÖLENLER İÇİN DUA

 Türkiye Hahambaşılığı tarafından sinagoglarda Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölenler için dua okutulup yardım toplandı. Şişli'de bulunan Beth İsrael Sinagogu'ndaki ayine katılan Yahudi Toplumu Hahambaşısı Rav İshak Haleva...

DHA İSTANBUL - SİNAGOGLARDA YENİ ZELANDA'DA ÖLENLER İÇİN DUA
 Türkiye Hahambaşılığı tarafından sinagoglarda Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölenler için dua okutulup yardım toplandı.
Şişli'de bulunan Beth İsrael Sinagogu'ndaki ayine katılan Yahudi Toplumu Hahambaşısı Rav İshak Haleva konuşma yaptı.
Saldırıları kınayan Haleva, terörün dini olmadığını söyledi. Haleva, "Çok üzgünüz, bu acıyı kendimiz de hissediyoruz. Terörün dini yoktur . Dünyada hiçbir yerde böyle bir şey tekrar yaşanmasın. Bu acıyı biz halen yaşıyoruz ve anlıyoruz terörizmin ne demek olduğunu. Tanrıya duam böyle acı tablolarla hiç karşılaşmayalım. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum ve yaralılara da biran önce sağlıklarına kavuşmasını dileriz" dedi. Konuşmanın ardından saldırıda hayatını kaybeden 49 kişi ve yaralananlar için dua okundu.  Yahudi Toplumu Hahambaşısı Rav İshak Haleva dua metninin Türkçesi'ni sosyal medya hesabından paylaştı. 
Sosyal medya üzerinden yayınladığı dua metninde, "Yüce Tanrı'ya, yakarışlarımızın kabul edildiği kutsal gün Şabat'ta Müslüman alemi ve olayda yakınlarını kaybedenleri teselli etmesi için dua ediyoruz. Tanrı  yaralılar için de acil şifalar versin. Bundan sonra dünyamızın hiçbir yerinde böylesi bir olay vuku bulmamasını Tanrı'dan dileriz" ifadelerine yer verildi. 
Dua sonunda ölenlerin aileleri için yardım toplandı.
 

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