DHA İSTANBUL- SİLİVRİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU



-Operasyon polis kamerasına yansıdı



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde imal edildiği yönündeki bir ihbar üzerine geçtiğimiz salı günü operasyon düzenledi. Operasyonda M.A.(38) isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 818 gram metamfetamin, uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda bidon, kova ile şişede sıvı katı ve toz kimyasal malzemeler ele geçirildi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda evi kiralayan kişinin B.K.(62) olduğunu belirleyerek, Esenyurt'ta bir adrese yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda B.K., ve yanında bulunan Türkmenistan uyruklu kadın M.S.(45) gözaltına alındı.



1'İ TUTUTKLANDI, 1'İ ADLİ KONTROL, 1'İ SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 2'si kadın 3 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden evi kiralayan B.K. tutuklanırken, M.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.Türkmenistan uyruklu M.S.'ninde sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Selimpaşa'da bulunan evde yaptığı arama polis kameraları tarafından görüntülendi. Ekipler evin banyosunda kovalar içinde çeşitli tozlar haldeki kimyasal malzemeleri bulması kameralara yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle görüntüler son buldu.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin evde arama yapması

-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

-Cam fanusların görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

