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DHA İSTANBUL - SİLİVRİ BAŞSAVCILIĞI'NDAN EMNİYET MÜDÜRÜNÜN İNTİHARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA... 

-Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı : (Emniyet müdürü Çalışkan'ın intiharı) adli yönden önem arz eden şüpheli bir duruma rastlanmamıştır.  İSTANBUL Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın...

DHA İSTANBUL - SİLİVRİ BAŞSAVCILIĞI'NDAN EMNİYET MÜDÜRÜNÜN İNTİHARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA... 

-Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı : (Emniyet müdürü Çalışkan'ın intiharı) adli yönden önem arz eden şüpheli bir duruma rastlanmamıştır. 

İSTANBUL
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makam odasında beylik tabancasıyla intihar etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın 31 Temmuz 2017 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasındaki makam odasında saat 10.40'da ölü vaziyette bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada; "Cumhuriyet Başsavcılığımıza olayın saat 10.57'de ihbar edilmesi üzerine derhal Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile olay mahaline gidilmiş, olay yerinin güvenliği sağlanmış, olayın tahkiki için acil ve gerekli önlemler alınmıştır." denildi.
Açıklamanın devamında şöyle denildi: 
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde; Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın, makam odasındaki koltuğunda oturur vaziyette olduğu, başında ateşli silah yarası ve koltuğunun yanında zeminde beylik tabancası olduğu görülmüştür. Müdür Hakan Çalışkan'ın 31 Temmuz 2017 saat 01.10 civarında istirahat etmek üzere makam odasına geçtiği, saat 10:30 civarlarında özel kalem personeli tarafından önce telefon ile arandığı, telefonlara cevap vermemesi üzerine makam odasına girildiği, hareketsiz ve başından yaralı olduğunun görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildiği ex olduğu anlaşılınca sıralı Amirlere ve Başsavcılığımıza haber verildiği tespit ve müşahede edilmiştir.  

"ADLİ YÖNDEN ÖNEM ARZ EDEN HERHANGİ BİR ŞÜPHELİ DURUMA RASTLANMADI"
Açıklamada, "Başsavcılığımızca, olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte olay mahallinde gerekli delil tespitleri ve incelemeler yapılmış, adli yönden önem arz eden herhangi bir şüpheli duruma rastlanmamış, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tıp Doktoru ile Adli Muayene işlemleri icra edilmiş ve cenazesi sistematik otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk Olayla ilgili olarak başlatılan Adli Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı

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