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DHA İSTANBUL - ŞİLE'DE SAHİLLERİNDE "ATLI JANDARMALAR" GÖREV BAŞINDA

Haber: Nurcan KIRCALI / İstanbul,   Şile sahilleri  tatilcilerle doldu taştı. Jandarmanın sorumluluk alanında olan sahillerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Tim (UTV) araçları bulunuyor.  Motosikletin giremediği...

DHA İSTANBUL - ŞİLE'DE SAHİLLERİNDE "ATLI JANDARMALAR" GÖREV BAŞINDA

Haber: Nurcan KIRCALI / İstanbul,  
Şile sahilleri  tatilcilerle doldu taştı. Jandarmanın sorumluluk alanında olan sahillerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Tim (UTV) araçları bulunuyor.  Motosikletin giremediği engebeli arazilere atlı Jandarma giriyor.Jandarma Atlı Birlikleri Sahilköy, Doğancılı ve Sofular Köyü'ndeki sahillerde ve piknik alanlarında vatandaşlara uyarılar yaparak bilgilendirme broşürleri dağıttılar,  Karadeniz'de sıklıkla yaşanan ve boğulmalara yol açan 'Rip' akıntısına karşı uyarılar yaptılar.  Ayrıca Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri de hazır olarak bekletildi. Tatilciler atlı jandarma ekiplerinin çalışmasından memnunluk duyduklarını söylediler.  Atlı birlikler en çoda çocukların ilgisini çekti.  Ekipler bilgilendirmenin yanı sıra sahil bölgelerindeki asayiş olaylarına da müdahale edecek.

Görüntü Dökümü:
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Atlı timin detayları
Küçük kızın at sevmesi
Jandarma ekiplerinden görüntü
Yapılan uyarılar
Genel ve detaylar


 

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