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DHA İSTANBUL- ŞİKEDE KUMPAS DAVASINDA 2 SANIK İÇİN TAHLİYE, 6 SANIK İÇİN YAKALAMA KARARI 

  Ümit TÜRK, İstanbul   "Şikede kumpas davası"nda mahkeme, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verirken, Bylock tespit edilen tutuksuz 6 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün...

DHA İSTANBUL- ŞİKEDE KUMPAS DAVASINDA 2 SANIK İÇİN TAHLİYE, 6 SANIK İÇİN YAKALAMA KARARI 

 

Ümit TÜRK, İstanbul  
"Şikede kumpas davası"nda mahkeme, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verirken, Bylock tespit edilen tutuksuz 6 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün davaya katılma talebini ise bir kez daha reddetti. 

10'UNCU DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından birçok kişiye, "Futbolda şike soruşturması" adı altında "kumpas" kurduğu iddiasıyla, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın 10. celsesi görüldü. 

2 SANIĞA TAHLİYE
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda yapılan duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Tunç ile Seyfi Erdoğan'ın gelen Bylock raporunda yer almadıkları dikkate alınarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme tutuksuz 6 sanığın ise Bylock kullanıcısı olduklarının tespit edilmesi üzerine bu sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Tutuklu diğer sanıkların ise bu hallerinni devamına karar verdi.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ BİR KEZ DAHA REDDEDİLDİ
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün davaya katılma talebine ilişkin ise mahkeme, önceki red kararında vurguladığı suçtan doğrudan zarar görme ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin bir kez daha reddedilmesine karar verdi. Mahkeme, duruşmanın 7-11 Ağustos tarihleri arasında 5 gün süreyle görülmesine karar verdi. 

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