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DHA İSTANBUL- ŞİKE KUMPASI DAVASINDA İDDİANAMENİN OKUNMASI TAMAMLANDI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddialarına ilişkin aralarında eski emniyet müdürlerinin bulunduğu 108 sanıklı davada mahkeme başkanı iddianamenin özetinin okunmasını tamamladı....

DHA İSTANBUL- ŞİKE KUMPASI DAVASINDA İDDİANAMENİN OKUNMASI TAMAMLANDI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

"Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddialarına ilişkin aralarında eski emniyet müdürlerinin bulunduğu 108 sanıklı davada mahkeme başkanı iddianamenin özetinin okunmasını tamamladı. Duruşmada başka soruşturmalardan tutuklu olan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer ve Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 17 tutuklu sanık ile 33 tutuksuz sanık hazır bulundu. Müştekileri ise avukatları temsil etti.

Sabah 10.00'da duruşmayı başlatan mahkeme başkanı Ali Öztürk, sanıklar hakkında iddianamede yer alan atılı suçları tek tek okudu. Ayrıca iddianamede, müşteki ve mağdurların şike davasında yargılanmalarına neden olan olaylar anlatıldı. Saat 17.00'de iddianamenin okunmasını tamamlayan mahkeme başkanı duruşmayı yarına ertelediğini açıkladı. Mahkeme başkanı 13 Ağır Ceza Mahkemesi ile yeniden yargılama talebinde bulunan 16. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay'ın kararlarrına ilişkin herhangi bir yargılama yapmadıklarını hatırlatarak, kendilerinin üst mahkeme olmadıklarını belirtti. Mahkeme başkanı, "Bizim davamızın konusu şike davasının maksatlı, hukuka aykırı yürütüldüğü iddialarına ilişkindir. Bu nedenle sanıkların savunmalarını bu kapsamın dışına çıkartmamalarını ve zamandan çalmamaları adına bu konuda savunma yapmalarını istiyoruz" dedi.

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