DHA İSTANBUL - ŞİDDETLİ YAĞMUR OKMEYDANI'NDA ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: İstanbul
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağmur, D-100 karayolu Okmeydanı Mevkii'nde etkili oluyor.
Görüntü Dökümü
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-Şiddetli rüzgar ve yağış
-D-100 karayolunda trafikteki araçlar
-Yağmur
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: İstanbul İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağmur, D-100 karayolu Okmeydanı Mevkii'nde etkili oluyor. Görüntü Dökümü ---------------- -Şiddetli rüzgar ve yağış -D-100 karayolunda trafikteki araçlar -Yağmur -Genel...
29 Ağustos 2017 Salı 17:51
Haber-Kamera: İstanbul
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağmur, D-100 karayolu Okmeydanı Mevkii'nde etkili oluyor.
Görüntü Dökümü
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-Şiddetli rüzgar ve yağış
-D-100 karayolunda trafikteki araçlar
-Yağmur
-Genel ve detaylar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:50
|06:22
|13:12
|16:51
|19:49
|21:14