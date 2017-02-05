DHA İSTANBUL - SERVİS MİNİBÜSÜ METROBÜSE ÇARPTI

* Bariyerleri aşan minibüs metrobüs yolundaki metrobüse çarpıp tekrar kendi yoluna savruldu. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
İbrahim AKTÜRK, İstanbul
Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşan sevrvis minibüsü metrobüse çarptırtan sonra tekrar kendi yoluna savruldu. Olayda çoğu metrobüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kontrollü olarak sürdü.. Hasar oluşan metrobüs ve minibüs kaza yerinden kaldırıldı. Seferler normal olarak yapılıyor.
Görüntü Dökümü
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olay yeri,
kaza yapan minibüs, metrobüs
sağlık ekipleri
yaralılar